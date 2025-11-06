Viento sur

El litoral cántabro estará este jueves en aviso amarillo por costeros

La alerta se activará a las dos de la tarde y permanecerá durante toda la jornada, prolongándose hasta las tres de la madrugada del viernes

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Oleaje en Santander Cantabria en un día de temporal marítimo
Día de oleaje en Santander | Europa Press - Nacho Cubero

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este jueves, 6 de noviembre, el aviso amarillo (riesgo) por fenómenos costeros en el litoral de Cantabria.

En concreto, la alerta se activará a las dos de la tarde y permanecerá durante toda la jornada, prolongándose hasta las tres de la madrugada del viernes.

Para este periodo se espera viento del oeste o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), que aumentará ocasionalmente de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), además de mar combinada del noroeste de cuatro a cinco metros.

