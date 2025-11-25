Alerta amarilla por lluvia y viento

El litoral cántabro está hoy en aviso por lluvia y viento

Cantabria está este martes, 25 de noviembre, en alerta amarilla por lluvias y fenómenos costeros adversos

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Varias personas tratan de cubrirse de la lluvia y el viento en Santander.
Varias personas tratan de cubrirse de la lluvia y el viento en Santander. | Juanma Serrano / Europa Press

El litoral de Cantabria está este martes, 25 de noviembre, en aviso amarillo por lluvias y fenómenos costeros adversos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, este nivel de alerta por lluvias estará vigente hasta las 18.00 horas en el litoral, donde se espera una precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En cuanto a los costeros, la franja litoral continuará en aviso hasta las 12.00 horas de hoy por mar combinada del Noroeste de 4 a 5 metros a partir de la noche, con una probabilidad de 40%-70%.

Tresviso y Torrelavega superan los 37 litros por metro cuadrado

Las localidades cántabras de Tresviso y Torrelavega han superado este lunes los 37 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada, situándose entre los valores máximos del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, en Tresviso se han alcanzado los 37,6 litros y en la estación de Sierrapando, en la capital del Besaya, los 37,4 litros, el octavo y noveno registro más elevado de España en esta joranda.

Además, en Castro Urdiales se han recogido 33,8 litros, en Treto (Bárcena de Cicero) 30,8 y en San Roque de Riomiera, 30,6.

