Liébana, el centro y el Valle de Villaverde, en aviso amarillo por viento desde el lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este lunes y martes la alerta de nivel amarillo (riesgo) por viento en el interior de Cantabria.

Según los datos de AEMET consultados por Europa Press, la alerta por viento comenzará a las 10.00 horas del lunes, 12 de enero, y afectará la comarca de Liébana, al centro de Cantabria y el Valle de Villaverde.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Asimismo, se prolongará hasta las 12.00 horas del martes, 13 de enero. En concreto, durante ambas jornadas se esperan rachas máximas de 90 kilómetros por hora y viento de componente sur.