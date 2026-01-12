Avisos por viento en Cantabria

Liébana, el centro y el Valle de Villaverde, en aviso amarillo por viento desde el lunes

Comenzará a las 10.00 horas del lunes, 12 de enero, y afectará la comarca de Liébana, al centro de Cantabria y el Valle de Villaverde

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Día de viento sur en Cantabria
Día de viento sur en Cantabria | https://x.com/AEMET_Cantabria

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este lunes y martes la alerta de nivel amarillo (riesgo) por viento en el interior de Cantabria.

Según los datos de AEMET consultados por Europa Press, la alerta por viento comenzará a las 10.00 horas del lunes, 12 de enero, y afectará la comarca de Liébana, al centro de Cantabria y el Valle de Villaverde.

Asimismo, se prolongará hasta las 12.00 horas del martes, 13 de enero. En concreto, durante ambas jornadas se esperan rachas máximas de 90 kilómetros por hora y viento de componente sur.

