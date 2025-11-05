Liébana, en aviso naranja por viento

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos por viento en la región este miércoles, 5 de noviembre, en concreto amarillo en el centro, Valle de Villaverde, la Cantabria del Ebro y Liébana, donde también será naranja.

El mayor nivel de riesgo se activó la pasada medianoche y se extenderá hasta las seis de la tarde, por rachas de sur de hasta 100 kilómetros por hora.

Pasado este nivel, las condiciones mejorarán en la comarca, disminuyendo la velocidad del viento hasta los 80 kilómetros por hora, por lo que el aviso pasará a amarillo.

El centro y el valle de Villaverde estarán en alerta amarilla durante todo el miércoles, y la Cantabria del Ebro hasta las 18.00 horas, con rachas también de componente sur que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Recomendaciones

Ante estos avisos, el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia. Se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, se anima a seguir los perfiles oficiales de redes sociales de las entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.