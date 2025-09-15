En libertad los dos detenidos por el ataque contra la sede del PSOE de Cantabria

LEER MÁS Detenido el hijo de la alcaldesa de Bezana por su posible participación en el ataque de la sede del PSOE de Cantabria

Los dos jóvenes detenidos por su posible implicación en el ataque contra la sede del PSOE de Cantabria que tuvo lugar el pasado mes de abril cuando se celebraba un acto sobre memoria democrática han quedado en libertad, han informado fuentes judiciales a Europa Press.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ha decretado el secreto de las actuaciones para que no se comprometa la investigación en curso, según ha dado a conocer el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que, por ello, no ha aportado más datos de la investigación.

La Policía Nacional ha detenido este jueves a los dos jóvenes, uno en Cantabria y el otro en la provincia gallega de Ourense, y esta tarde pasaron a disposición judicial. Uno de ellos es el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP).

Casares, que es también el secretario general de los socialistas cántabros y estaba en la sede del PSOE cuando se produjo el ataque, ha ofrecido declaraciones a los medios esta tarde después de comparecer la alcaldesa y de que ésta remitiera por la mañana un comunicado ante la supuesta implicación de su hijo, respecto a lo que ha mostrado su "tremendo dolor" y ha pedido que no se vincule este hecho a su actividad política, pues "es mayor de edad y vive de manera independiente fuera de Cantabria".

"Su presunta participación no puede vincularse de ninguna manera con mi actividad política, con el partido en el que milito, ni con mi responsabilidad como alcaldesa del municipio de Santa Cruz de Bezana. Es una actuación personal de la que es el único responsable, por lo que confío en que no haya ni utilización política ni juicios paralelos", ha expuesto.

Además, la regidora, que gobierna en coalición con Vox, ha tildado lo ocurrido en la sede del PSOE como "un hecho deleznable que debe ser rechazado sin matices y en ningún caso tiene cabida en una sociedad democrática. La violencia nunca es el camino y en nuestra democracia solo deben prevalecer la convivencia, la tolerancia y el respeto".

Así, ha mostrado su "más enérgica condena a cualquier acto violento, venga de donde venga y vaya contra quien vaya".

Finalmente, ha trasladado que, como madre, la situación de su hijo le causa "un profundo dolor y una inmensa preocupación". "Pero confío plenamente en la justicia y, si se demuestra su responsabilidad, tendrá que responder y asumir las consecuencias como cualquier ciudadano", ha sentenciado.

Los hechos que se investigan tuvieron lugar el 25 de abril, cuando un individuo encapuchado entró en la sede del PSOE de Cantabria, ubicada en Santander, y lanzó en su interior explosivos caseros dentro de botellas de plástico mientras se celebraba un acto sobre memoria democrática en el que participaba Pedro Casares.

Las botellas terminaron explosionando en la entrada principal de la sede después de que una de las participantes en el acto, en el que había más de 70 asistentes, las cogiera y lanzara hacia el exterior.