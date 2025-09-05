La Junta Docente pide cautelares contra los servicios mínimos de la huelga de los días 8 y 9 en Infantil y Primaria

La Junta de Personal Docente de Cantabria ha solicitado medidas cautelares ante el Juzgado Contencioso Administrativo contra los "abusivos" servicios mínimos decretados por la Consejería de Educación para la huelga convocada el 8 y 9 de septiembre en Infantil y Primaria, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

No obstante, la Junta confía en alcanzar un acuerdo sobre la adecuación salarial con el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), antes de la huelga, en la reunión que mantendrán ambas partes este viernes a las 12.00 horas, y que la cláusula "impuesta" por la Consejería sobre condicionar el acuerdo a los presupuestos no suponga "una línea roja".

Así lo ha señalado la presidenta de la Junta de Personal Docente, Rus Trueba, en rueda de prensa, previa al encuentro, en la que ha denunciado que los servicios mínimos decretados por la Consejería de cara a la huelga son "coercitivos e inaceptables" porque, al incluir la figura del tutor, no van a poder ejercer este derecho "más de un 90%" de los docentes en Infantil y "el 43%" en Primaria.

Respecto a la negociación de la adecuación salarial de los profesores, Trueba ha defendido que la última propuesta realizada por la Junta Docente es "realista". Así, cree que se puede "llegar a un acuerdo" y espera que Educación tenga "voluntad de cerrarlo" este viernes, tras haberles citado a una reunión, y confía en que no se interpongan los "intereses partidistas" por encima de los derechos de los docentes. "Quizás lo hayan dado una vuelta", ha dicho.

Finalmente, ha hecho un "llamamiento masivo" para participar en la manifestación convocada el próximo lunes 8, a las 18.00 horas, desde la Consejería de Educación y hasta Correos.