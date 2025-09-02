La jueza ve "indicios de criminalidad" en los tres investigados por la muerte de 25 vacas en San Roque de Riomiera

LEER MÁS La Guardia Civil esclarece la muerte de 25 vacas en San Roque de Riomiera

La titular de la plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha concluido la instrucción de la causa abierta contra tres hombres por la muerte por asfixia de 25 vacas en una cabaña de San Roque de Riomiera en julio de 2023.

En un auto contra el que cabe recurso, la magistrada manifiesta que existen “indicios racionales de criminalidad”, y que los hechos investigados pueden constituir un presunto delito de maltrato de animales domésticos con resultado de muerte.

Finalizada la instrucción, la juez ordena el traslado de las diligencias al ministerio fiscal y a la acusación particular, con el fin de que formulen escrito de acusación, de sobreseimiento o soliciten nuevas diligencias.

De existir acusación, dictará el auto de apertura de juicio oral y solicitará a los representantes legales de los investigados que presenten sus escritos de defensas, paso previo a la celebración de la vista oral.

Condujeron a las vacas al interior de una cabaña sin ventilación

Según relata el auto, ha quedado “indiciariamente acreditado” que, en la madrugada del 29 de julio de 2023, los tres investigados “previo concierto para ello y con el fin de perjudicar” a los dos propietarios del ganado que se encontraba paciendo en ‘El Royuelo’ de Carcabal, en San Roque de Riomiera, reunieron a las reses y las introdujeron en una cabaña, “encerrando en dicho espacio reducido un total de 28 bóvidos”.

Describe la resolución que causaron “heridas en varias de las vacas, con el fin de colocarlas en la puerta de acceso para evitar la salida de las demás por presión, y bloqueando dicha puerta y los respiraderos de la cabaña”. Con estas acciones, tenían “la evidente intención de saturar el ambiente e impedir la respiración”.

“La concentración de tantos animales en un espacio reducido, la ausencia de entrada de aire renovado, las altas temperaturas de tal época del año, así como la imposibilidad material de que los animales pudiesen encontrar una salida, determinó el fallecimiento de 25 de dichos bóvidos por asfixia”, explica la magistrada.

En el momento en que se dio la alerta, los agentes de la Guardia Civil encontraron “únicamente tres animales vivos y con evidentes síntomas de deshidratación”.

Finalmente, la magistrada concluye que de lo actuado se desprende “que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de maltrato de animales domésticos con resultado de muerte, sin perjuicio de ulterior calificación”, y que, por tanto, existen “indicios racionales de criminalidad” contra los tres investigados por tales hechos.

Esta resolución no es firme, ya que contra la misma cabe la interposición de un recurso de reforma ante la propia magistrada o bien de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.