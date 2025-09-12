Jesús Artega, fiscal superior de Cantabria, muestra sorpresa por el acuerdo en el caso Obras Públicas

LEER MÁS Los investigados admiten la trama de Obras Públicas y pactan hasta 7 años de cárcel para el cabecilla

El fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga, explica que le “sorprendió” el acuerdo al que llegó la fiscalía “porque pensé que este es un juicio que iba a celebrarse sí o sí”. “Es decir, que no iba a haber esa posibilidad de acuerdo, porque normalmente es muy raro con esta complejidad, con tantos acusados, incluso empresas implicadas, responsabilidades civiles importantes, abultadas, por lo menos para el común de los mortales”, sostiene Arteaga.

Durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’, el fiscal superior sostiene que este acuerdo “ahorra mucho tiempo y dinero a la administración de justicia”, además de ser una “opción completamente legal” para los encausados.

“Nadie da duros a pesetas”

Artega explica que se trata de un acuerdo del que “tanto acusados como Fiscalía” consiguen beneficios. “Nosotros nos aseguramos de que resulten condenados porque tiene que ser así”, pero que los encausados “se aseguran unas penas más bajas de lo que se arriesgaban”.

“No quiere decir que no fueran a ser condenadas, porque eso es al final del juicio y en la sentencia de la magistrada, pero se arriesgaban a más años de prisión”, según explica en sintonía de Onda Cero Cantabria. “Especialmente Miguel Ángel Díaz”, remarca Arteaga.

El fiscal superior de Cantabria mantiene que “por ejemplo, la mayoría de los acusados se aseguran la posibilidad de acceder a la suspensión condicional de la pena y, por tanto, en principio no entrar en prisión, si cumplen unas condiciones”.