Investigan a una pareja por robar una mochila y una cartera en San Vicente de la Barquera

La Guardia Civil investiga a un hombre de 48 años y a una mujer de 28 como presuntos autores de dos hurtos en San Vicente de la Barquera, uno de ellos a un hombre de 70 años con problemas de movilidad.

La madrugada del pasado 20 de septiembre, la Guardia Civil supo que se había robado una mochila con enseres personales en un establecimiento de la citada localidad y cinco días más tarde se denunció la sustracción de una cartera con documentación personal y 100 euros al vecino de 70 años.

Para este hurto, un hombre simuló prestar ayuda a la víctima, impedida y con movilidad reducida, para acceder y posteriormente salir de un banco, momento en que aprovechó para sustraerle la cartera al descuido.

Una hora más tarde, agentes de la Policía Local de Comillas identificaron a dos personas sospechosas y acudió también al lugar una patrulla de la Guardia Civil.

En la identificación se comprobó que la pareja llevaba una tarjeta bancaria cuyo titular era el vecino de San Vicente de la Barquera que había sido víctima de un hurto instantes antes.

Indagaciones posteriores concluyeron que ambos eran igualmente los presuntos autores del hurto de la mochila, por lo que se instruyeron diligencias en calidad de investigados por ambos hechos, ha informado la Guardia Civil.