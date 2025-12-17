Investigado un vecino de Santander por nueve hurtos en supermercados de Cantabria y Asturias en lo que va de año

La Guardia Civil de Cantabria ha instruido diligencias en calidad de investigado a un vecino de Santander de 23 años como presunto autor de un hurto en un supermercado de San Vicente de la Barquera. Se trata de la novena vez que este año se le investiga o detiene por hechos similares en Cantabria y Asturias.

La mayor parte de los hurtos se cometieron durante el verano y principalmente se denunció la sustracción de comestibles y cosméticos, por un valor que superó los 3.000 euros.

En esta ocasión, se le ha investigado la semana pasada, junto a otro hombre de 38 años, también residente en Santander, al considerarles presuntos autores de un hurto cometido el pasado mes de julio, en el mencionado supermercado, de donde se sustrajeron unas 20 cajas de maquinillas de afeitar.

Tras su identificación y localización, se procedió a instruirles diligencias en calidad de investigados.

El pasado mes de octubre, estas dos personas ya habían sido investigadas por otro presunto delito de hurto cometido en agosto, igualmente en un supermercado en San Vicente de la Barquera.

Dentro de los servicios preventivos de delitos que realiza la Guardia Civil, este mes se localizó a ambos hombres en un vehículo en la zona de Unquera. En el maletero llevaban comestibles y bebidas, sin desprecintar, y no pudieron acreditar su propiedad; de hecho, ofrecieron versiones contradictorias del origen de los productos, de cuyo ticket de compra carecían.

En concreto, en el maletero había 15 sobres de paleta y jamón de cebo ibérico, ocho envases de 250 gramos cada uno con patas cocidas de pulpo, una botella de whisky, otra de champán francés, así como un bote de chocolatinas.

Ante este hallazgo se ha comenzado una investigación por si los comestibles y las bebidas mencionadas hubieran sido robados.