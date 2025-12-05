Investigada por estafar 3.000 euros por el método del tocomocho a una anciana que paseaba por Maliaño

La Guardia Civil ha procedido a investigar a una mujer de 29 años como presunta autora de un delito de estafa de 3.000 euros por el método del tocomocho a una mujer de 83 años que paseaba por Maliaño. La misma mujer ya había sido investigada por hurtos por el método del abrazo cariñoso en otros cinco municipios cántabros.

Los hechos se produjeron a finales del mes de junio, cuando la víctima, vecina de Camargo, fue abordada por una mujer que le enseñó unos cupones que decía que estaban premiados.

Con la ayuda de un gancho (cómplice), convencieron a la anciana para subirse en un vehículo en dirección a Santander, donde sacó dinero de una entidad bancaria para intercambiarlo por los cupones premiados.

Entonces, subieron de nuevo a la mujer en el vehículo y mediante engaño, hicieron que se bajara del mismo sin el dinero, abandonándola en otra ubicación de Santander.

La Guardia Civil de Camargo inició la investigación a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima y consiguió averiguar la identidad de la presunta autora, que resultó ser la misma persona que, a finales de junio, había sido investigada por delitos de hurto por el método del abrazo cariñoso en los municipios de Medio Cudeyo, Reinosa, Cabezón de la Sal, Comillas y Puente Viesgo.

Por estos hechos se ha localizado en noviembre a la presunta autora, a la que se han instruido diligencias en calidad de investigada. Las pesquisas continúan ante la participación de otras personas.