Sin prescripción médica

Intervenidos en el Puerto de Santander anabolizantes, esteroides y pastillas para disfunción eréctil a un pasajero del ferry procedente de Reino Unido

Se han incautado unas 100 unidades careciendo su portador de prescripción médica

Alicia Real

Santander |

La Guardia Civil de Cantabria, en el Puerto de Santander, ha denunciado a un varón de 42 años, que llegó a España en un Ferry procedente del Reino Unido, al encontrarle en su poder unas 100 dosis de diferentes fármacos, sin contar con la prescripción médica.

Los fármacos intervenidos pertenecen a las familias de anabolizantes y esteroides que pueden ser utilizados por vías no médicas para mejorar el rendimiento deportivo. También se encontraron otros fármacos utilizados como vigorizantes para la disfunción eréctil.

Los agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de Santander inspeccionaron el interior de uno de los vehículos, localizando los citados medicamentos, dentro del equipaje de mano. La persona que los llevaba, no pudo justificar ante los efectivos de la Guardia Civil, su legítima procedencia, y prescripción médica.

Finalmente, por estos hechos, los agentes consideraron que incumplía los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en el Real Decreto Legislativo que regula la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, denunciando a la mencionada persona portadora de los mismos, e interviniendo los fármacos.

