Interrumpidos los trenes entre Cabezón de la Sal y Casar de Periedo por obras

El tráfico ferroviario entre Cabezón de la Sal y Casar de Periedo se interrumpe desde este martes, 26 de agosto, hasta el sábado, día 30, por las obras de mejora que ejecuta Adif en la red de ancho métrico, que afectarán a los servicios de la línea C-2 de Cercanías Santander-Cabezón de la Sal y a los de Media Distancia.

En cuanto a las obras, los trabajos que ejecuta Adif en la red de ancho métrico conllevan tanto la mejora de rasante como el drenaje transversal entre Cabezón y Ontoria mediante elevación de la cota de la vía.

Plan de Transporte por Carretera

Para garantizar la movilidad de los viajeros, Renfe pondrá en marcha un plan de transporte por carretera para todos los trenes en los trayectos y días afectados.

Ha programado un total de 198 viajes: 178 circulaciones de autobuses para garantizar la movilidad de los viajeros de Cercanías y 20 para los servicios de Media Distancia.

Tramos afectados

Los usuarios de los trenes de línea C-2 Santander-Cabezón de la Sal realizarán por carretera el tramo entre esta última localidad y Casar de Periedo; y los pasajeros de los trenes de Media Distancia realizarán en autobús el tramo entre Casar y Llanes.

Las paradas de los autobuses que realizarán el servicio estarán expuestas en las estaciones y apeaderos afectados, y los horarios se podrán consultar en la página web renfe.com y el teléfono de atención telefónica 900 90 89 32.

Prohibición de viajar en bici o con animales de compañía

Renfe ha recordado que en los trayectos por carretera no está permitido viajar con bicicletas ni animales de compañía.