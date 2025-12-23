Situación 1 del PLATERCANT

Se incendia un depósito con 30.000 litros de aceite de Ferroatlántica

Como medida preventiva se recomienda cerrar las ventanas en la zona de afección del humo más inmediata a la fábrica

Alicia Real

Santander |

Bomberos del 112 Cantabria trabajando en el incendio de Ferroatlántica
Bomberos del 112 Cantabria trabajando en el incendio de Ferroatlántica | 112 Cantabria

Efectivos de emergencias trabajan en la extinción de un incendio declarado en un depósito con 30.000 litros de aceite refrigerante de un transformador de Ferroatlántica. El Gobierno eleva a situación 1 el PLATERCANT por el incendio declarado en Ferroatlántica. Se escala el nivel por cuestiones exclusivamente técnicas de coordinación ante la numerosa movilización de medios. Se sigue trabajando en zona en la refrigeración del depósito de aceite afectado.

El depósito se encuentra confinado en el interior de una nave, hasta la que el Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo ha movilizado a bomberos de Camargo, Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna. Además, se encuentran en el lugar técnicos de la dirección general de Protección Civil, 061, Cruz Roja y Guardia Civil a los que se sumará el servicio de drones del propio Gobierno.

Como medida preventiva se recomienda cerrar las ventanas en la zona de afección del humo más inmediata a la fábrica. El trabajo de los bomberos está consiguiendo refrigerar el contenido del depósito, un avance ya visible en el cambio del color del humo de negro a blanco.

