Huerta: “El Racing debe marcharse de El Sardinero”

LEER MÁS El Racing propone un acuerdo con el ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria para ampliar el aforo de El Sardinero

Durante su mandato al frente del Consistorio, Manuel Huerta fue el responsable de inaugurar los actuales Campos de El Sardinero en 1988. Huerta, que considera que “Manolo Higuera es el mejor presidente posible que puede tener el Racing”, aboga por que el Racing salga de la zona de El Sardinero. “En su momento, cuando me tocó ser presidir el club, estudiamos la posibilidad de construir un nuevo estadio en la zona de Monte, justo frente al PCTCAN. Considero esa zona ideal por tener las instalaciones Nando Yosu justo enfrente, lo que le da un valor añadido”.

Sobre el uso comercial de El Sardinero, Huerta se muestra favorable a este uso. “Yo me pregunto si es normal que en Santander apenas haya centros comerciales y que todos se hayan construido en Camargo. Santander debe tener una expansión metropolitana hacia municipios como Astillero, el propio Camargo o Bezana”.

El que fuera presidente del club cree que “la zona de El Sardinero debe reservarse para otros usos, conforme ha avanzado la sociedad. Es una zona privilegiada de la ciudad que merece otra utilidad. Además, jugar en los actuales campos resulta incómodo, apenas hay sitio para aparcar cerca, los coches se amontonan por todas partes y la policía debe ordenar el tránsito de miles de personas. La tendencia de todos los clubes es salir del centro de las ciudades. El mismísimo Real Madrid apostó por quedarse en el centro de la ciudad y estamos viendo que lo está pagando”, concluye Huerta, que también valora la trayectoria deportiva del club esta temporada. “Se dan todas las circunstancias para subir a Primera División”.

Gema Igual: “El Racing no ha presentado ningún proyecto”

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, insiste en Más de Uno en que “el Racing no ha presentado al Ayuntamiento ningún proyecto concreto. Fue, sencillamente, una conversación informal entre dos instituciones que mantienen una magnífica relación. Obviamente, no pensé en que tuviera que dar una respuesta institucional. El Ayuntamiento no puede oponerse a nada porque no le han presentado formalmente nada. Vamos a terminar los trabajos de impermeabilización y accesos que recoge el actual convenio y, después, con la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ya está en marcha, estudiaremos aquello que el Racing nos presente”.