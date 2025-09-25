Accidente durante la mañana

Herida una mujer de 27 años golpeada y arrollada por un tren en un paso a nivel de Polanco

El accidente se ha producido minutos después de las 10.20 horas y al lugar se han desplazado efectivos del 061, que han prestado asistencia sanitaria a la víctima

Europa Press

Santander |

Paso a nivel de Mar en Polanco
Paso a nivel de Mar en Polanco | Google Maps

Una mujer de 27 años ha sido golpeada y arrollada por un tren esta mañana en un paso a nivel de la localidad de Mar, en Polanco.

El accidente se ha producido minutos después de las 10.20 horas y al lugar se han desplazado efectivos del 061, que han prestado asistencia sanitaria a la víctima y ha sido evacuada después al Hospital Valdecilla de Santander.

El siniestro se ha producido en la línea que une Santander con Cabezón de la Sal y se han registrado retrasos de trenes, aunque los servicios han ido recuperando las frecuencias y la normalidad a lo largo de la mañana, hasta restablecerse la circulación por ambas vías, han indicado a Europa Press desde Adif, el 112 y la Guardia Civil, que también se ha desplazado al lugar.

