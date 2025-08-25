La Guardia Civil mantiene los controles a la salida de la 'rave' ilegal en la cantera de Roiz

LEER MÁS La Guardia Civil espera que la 'rave' ilegal en la cantera de Roiz se desaloje este lunes

La Guardia Civil espera que la fiesta ilegal que tiene lugar desde el viernes en la cantera de Roiz tenga un “desalojo progresivo” a lo largo de todo este lunes. En las últimas horas, han abandonado ya la zona unas 80 personas. Hasta que todos se vayan, la Guardia Civil mantendrá el dispositivo de cierre de los accesos al lugar, con el que se han realizado controles de drogas y alcohol a las personas que iban saliendo de esta zona de Valdáliga.

La teniente coronel, Pilar Villasante, explica en sintonía de 'Más de Uno Cantabria' que, de momento, están viviendo una salida constante de participantes.

Problemas con los vecinos

El alcalde del municipio, Lorenzo González, espera que en el día de hoy o en los próximos días vayan saliendo todos los participantes de una fiesta que recuerda, es ilegal.

Este evento, sin autorización, fue convocado por redes sociales. Más allá del ruido, el alcalde de Valdáliga relata los problemas que han vivido algunos vecinos porque los participantes en la fiesta optaban por aparcar en otras zonas del municipio y acudir andando a la cantera de Roiz.

Sanciones de hasta 600.000 euros

Desde la Delegación del Gobierno han recordado que los organizadores se pueden enfrentar a sanciones de hasta 600.000 euros y los participantes pueden tener multas que van desde los 150 a los 30.000 euros. Además, la empresa concesionaria de la cantera ha interpuesto una demanda por la ocupación ilegal del espacio.