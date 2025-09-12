En Cantabria

Alicia Real

La Guardia Civil investiga a un conductor que durante la noche usaba un puntero laser contra otros vehículos en circulación | Guardia Civil de Cantabria

Efectivos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Tráfico de Cantabria, han procedido a instruir diligencias en calidad de investigado, a un varón de 24 años de edad y vecino de Bilbao (Bizkaia) , como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir su vehículo durante la noche utilizando un puntero laser dirigido al resto de conductores de la vía, a los que produjo deslumbramiento y ceguera momentánea.

A mediados del mes de agosto y gracias a la colaboración ciudadana, que facilitó pruebas gráficas, se inició una investigación al tener conocimiento de los hechos descritos, que se habían producido en la autovía A-8, a la altura del término municipal de Bárcena de Cicero.

Los agentes tras analizar las diferentes pruebas, pudieron determinar el tipo de vehículo y la titularidad del mismo, logrando finalmente identificar a su conductor.

La pena que lleva aparejada este tipo de delito, según el vigente código penal, puede ser castigada con entre seis meses y dos años de prisión.

