La Guardia Civil investiga las causas del fallecimiento de un senderista de 64 años en la ruta Tresviso-Urdón

Todo apunta a que se trata de un accidente

Muere un senderista de 64 años tras caer por una pendiente realizando la ruta entre Tresviso y Urdón

Europa Press | Alicia Real

Santander |

El senderista de 64 años que falleció el domingo por la tarde tras caer por una pendiente mientras estaba realizaba la ruta entre Tresviso y Urdón con un grupo de otras tres personas es un vecino de Santander.

Así lo ha informado este lunes la Guardia Civil, que investiga las causas de lo ocurrido aunque, a priori, todo apunta a que se trata de un accidente.

El Centro de Atención a Emergencias 112 recibió el aviso en torno a las 19.00 horas y movilizó hasta el lugar al helicóptero del Gobierno de Cantabria.

Una vez en la zona, la médico de la aeronave únicamente pudo confirmar el fallecimiento.

El cuerpo quedó a disposición del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.

