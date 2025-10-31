El Gobierno presenta los presupuestos para 2026

El proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para 2026 asciende a 3.913 millones de euros, de los que el 70,8 por ciento se destinará a sanidad, educación y políticas sociales (un 12% más en estos capítulos que en el ejercicio en curso). Así lo ha resaltado el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, que ha presentado hoy públicamente las cuentas regionales para el próximo año, tras el correspondiente registro del proyecto de Ley en el Parlamento de Cantabria.

Si no se cuentan los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el presupuesto de 2026 son 219 millones más que el anterior, lo que supone un incremento del 7%. Si, por el contrario se contabilizan, el crecimiento sería del 5,43% (178 millones más).

A Sanidad se destinarán 1.320 millones de euros,la mayor dotación de todo el presupuesto, y a Educación 784 millones, 42,2 más que en 2025. Tal y como ya se había anunciado, se incluyen más de 17 millones para afrontar la adecuación salarial de los docentes.

El presupuesto de laConsejería de Inclusión Social, junto con el del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, asciende a 345 millones, 23 más que en 2025. A ello se suman los 200 millones que se van a destinar al Programa de Atención a la Promoción de la Dependencia y Promoción a la Autonomía Personal.

Crece un 7,5% el presupuesto de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territrio y Medio Ambiente, hasta los 324,7 millones, de los que 60,2 irán destinados a políticas de vivienda.

El consejero de Economía y Hacienda ha destacado que el Ejecutivo ha aprobado y registrado estos presupuestos "en tiempo y forma", aunque sin haber alcanzado un acuerdo previo con ningún grupo para sacarlos adelante tal y como consideró deseable la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga.

También ha destacado las medidas en materia fiscal, como la nueva bajada de impuestos para comprar una vivienda habitual, que pasarán a tener un tipo reducido del 7% hasta los 300.000 euros.

Cuando el precio supere esta cantidad, los primeros 300.000 euros tributarán al 7% y, a partir de ahí, al tipo general del 9%.

Asimismo, el Gobierno aumentará hasta los 40 años la edad para beneficiarse del tipo mínimo del 4% para la compra de vivienda y del 0,1% en Actos Jurídicos Documentados, que en estos momentos está establecido para menores de 36 años, colectivos especiales municipios en riesgo de despoblamiento.

También, la cuentas para el próximo año incorporarán nuevas deducciones en el IRPF para familias con hijos con discapacidad y para personas con enfermedades raras.

En concreto, se incrementará la deducción por nacimiento o adopción hasta los 1.600 euros, en el caso de hijos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, y se prolongará la deducción de la ayuda doméstica a los hogares con una persona con discapacidad igual o superior al 65%.

Para las personas con enfermedades raras, se introducirá una nueva deducción de hasta 1.000 euros, en tributación individual, y de 1.200 euros, en tributación conjunta, deducción que ascenderá hasta los 2.000 euros, sin límite de renta, para los enfermos de ELA.