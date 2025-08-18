Gobierno y Delegación denuncian bulos entorno a los incendios

La consejera de Presidencia del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, ha negado que haya un llamamiento a voluntarios y ha pedido a los ciudadanos que no acudan como tal a ningún punto de la comarca de Liébana. Así lo ha solicitado ante las falsas informaciones que se están trasmitiendo en redes sociales sobre los incendios forestales limítrofes que se están produciendo en Castilla y León y Asturias, y que esta tarde han llegado a Cantabria.

Mismo mensaje del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, quien ha pedido a la población de la comarca de Liébana que siga todas las recomendaciones e indicaciones de organismos oficiales y ha hecho un llamamiento a la calma "ante informaciones falsas y bulos".

Al igual que ha hecho la consejera de Presidencia del Gobierno cántabro, Isabel Urrutia, ha negado la existencia de convocatorias de voluntarios para "crear patrullas ciudadanas para sofocar el fuego" de los incendios forestales en Picos de Europa.

"No se ha hecho ningún llamamiento, son informaciones falsas, por eso pedimos a la ciudadanía no acudir a los focos de incendio y dejar trabajar a los efectivos desplegados que están trabajando intensamente en las labores de extinción", ha afirmado.

Casares también ha señalado que "entendemos y compartimos la preocupación de los vecinos de Liébana", pero ha insistido en que "sigan únicamente las indicaciones e informaciones oficiales que se trasmiten a través del Gobierno de Cantabria, de la Guardia Civil, de la Aemet o de los servicios de Protección Civil y el 112, entre otros organismos".

"Lo más importante ahora es mantener la prudencia y la responsabilidad siguiendo todas las recomendaciones", ha dicho y ha aseverado que ahora "no son necesarios voluntarios sino dejar trabajar a los bomberos forestales, los servicios de Protección Civil y Emergencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre el terreno".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha recordado que el Ejecutivo cántabro ha solicitado al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) disponer en la comunidad autónoma de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), "solicitud que ha contado con la autorización también de esta Delegación del Gobierno y tenemos que esperar a su llegada para ayudar en las labores de prevención y extinción".

En este sentido, ha destacado "la cooperación y coordinación que estamos manteniendo en todo momento entre el Gobierno autonómico y la Delegación del Gobierno a través del CECOP", tras la declaración de situación de emergencia de nivel 2 ante la proximidad y evolución del incendio en Portilla de la Reina, en León, y su penetración en Cantabria de "forma leve", a través de los puertos de Salvorón, en el municipio de Camaleño.

"En estos momentos y ante estas situaciones de emergencia la única política que vale es el trabajo compartido, la coordinación y la lealtad institucional para proteger a la ciudadanía, nuestros entornos naturales y el medio ambiente", ha sostenido Casares.