Al Gobierno de Cantabria "no le temblará el pulso" en rescindir a Diavida si incumplimientos llegan al 20% del contrato

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha asegurado que al Gobierno de Cantabria "no le temblará el pulso" en rescindir el contrato con la adjudicataria de las ambulancias programadas, Diavida, si los "incumplimintos" llegan al 20 por ciento del contrato.

Pascual ha señalado que la empresa, a la que se adjudicó el servicio por 11,9 millones, ya tiene un expediente sancionador por casi 200.000 euros y tiene abiertos más "por un montón" de incumplimientos del contrato, como, por ejemplo, retrasos en las ambulancias o en el pago de las nóminas o por llevar solo un conductor en vez de dos, entre otras cuestiones.

Pascual no ha sabido precisar cuántos expedientes por incumplimientos tiene abiertos Diavida ni a cuánto podrían ascender las sanciones que podrían llevar aparejadas --es algo que lleva directamente el Servicio Cántabro de Salud, ha explicado-- pero sí ha señalado que "vamos acumulando cada vez más expedientes".

Ha aclarado que, ante esta situación, la Administración sanitaria "no está parada" y trabaja en recopilar todos los expendientes por incumplimientos de la empresa y ya ha solicitado un informe jurídico.

"En cuanto lleguen al 20% del contrato ya se puede plantear incluso una resolución, que veremos a ver. No estoy diciendo que la estemos planteando pero los incumplimientos no van a ser infinitos. Eso lo tenemos claro y si hay que rescindir, iremos a la rescisión", ha dicho Pascual, que ha avisado que los problemas que se están registrando con el traslado programado de los pacientes no son "culpa ni de los hospitales ni de los celadores".

Así pues, ha avisado que si la empresa adjudicataria sigue "con el mismo ritmo de incumplimientos" llegará "pronto" a ese tope del 20% que ha mencionado --lo que abriría la puerta a plantearse la rescisión--. "Eso depende de ellos (de la empresa), no de mí", ha aseverado.

Pascual ha advertido a Diavida que "o presta el servicio para el que ha firmado el contrato", en las "condiciones" y "tiempos" que debe de hacerlo, o el Gobierno "no va a tener una empresa" que no lo hace o que lo hace con las "demoras absolutamente intolerables" que lo está haciendo.

El PRC ya exigió el pasado 24 de enero al consejero de Salud la resolución "inmediata" del contrato del transporte sanitario programado ante la acumulación de incidencias por incumplimientos de la empresa adjudicataria (Diavida).