El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente de los proyectos eólicos de Benavieja y Ventura

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha emitido sendos informes desfavorables sobre los proyectos de parque eólico de Benavieja, que afecta a los municipios de Santa María de Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y El Astillero, y de Ventura, que afecta al término municipal de Villaescusa, por su impacto visual “significativo y negativo”, ser “incompatibles” con el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y no ofrecer garantías suficientes de compatibilidad con los valores naturales de la Comunidad Autónoma.

Así lo ha explicado hoy el consejero del ramo, Roberto Media, durante la comparecencia que ha ofrecido a los medios de comunicación para “terminar con el alarmismo que se ha generado desde diferentes ámbitos políticos sobre el desarrollo eólico de la región en algunas zonas” y reafirmar el compromiso del Ejecutivo cántabro con el desarrollo de una planificación eólica que suponga beneficios para Cantabria y sus empresas y que “no dañe nuestro patrimonio ambiental”.

“Cantabria no puede seguir a la cola de las energías renovables y, por eso, la apuesta de este Gobierno por la energía eólica es clara y firme y ya no tiene marcha atrás, pero no va a ser ni a cualquier precio ni en cualquier lugar”, ha subrayado Media, quien ha informado de que los informes técnicos de las direcciones generales de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento han detectado afecciones “significativas” y deficiencias técnicas en los proyectos de parque eólico Benavieja y Ventura que, por su potencia, está tramitando de manera exclusiva el Gobierno de España, si bien requieren de la conformidad de varios informes técnicos del Ejecutivo autonómico.

En el caso del parque eólico Benavieja, se trata de un proyecto de 86,8 megavatios de potencia promovido por Araste SPV 2021, S.L., y desarrollado por Fe Energy Wind Development, S.L., en colaboración con Repsol S.A. y contempla la instalación de 14 aerogeneradores, infraestructuras eléctricas mixtas (aéreas y soterradas) de 19,5 kilómetros de longitud y dos subestaciones que afectan a cinco municipios cántabros.

Los técnicos de la Dirección General de Medio Ambiente han detectado afecciones “significativas” en el proyecto que afectan a elementos estratégicos del territorio, tales como su proximidad a espacios de la Red Natura 2000 (ZEC Río Miera y ZEC Río Pas); su impacto en el Área de Protección del Plan de Ordenación del Litoral (POL)

y en el área de la Bahía de Santander, de gran valor para la conservación de aves; su interferencia con Suelo Rústico de Especial Protección y Montes de Utilidad Pública, y su ubicación en áreas de elevada calidad paisajística y alta visibilidad desde núcleos turísticos.

El informe también señala deficiencias técnicas, ya que la distribución de aerogeneradores no respeta las distancias mínimas recomendadas, aumentando el riesgo para la fauna; el uso de nuevos viales en lugar de caminos ya existentes, y la falta de estudios geológicos y de medidas de conservación específicas para especies amenazadas como el milano real, el alimoche, el aguilucho pálido o el tritón alpino.

Por todo ello, el informe concluye que el estudio de impacto ambiental no cumple en su totalidad con los requisitos mínimos establecidos en las directrices técnicas y ambientales del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria; tres aerogeneradores se proyectan a menos de 500 metros de edificios residenciales, lo que generaría una perturbación y molestia constante a los vecinos de la zona; otros tres se encuentran sobre una ubicación con riesgo de derrumbe o deslizamiento del terreno, y no se ha contemplado la posible afección de los tramos soterrados de la línea de evacuación a través de los cruces con dos arroyos.

Además, la instalación del Parque conlleva una alta afección paisajística y de incidencia visual; considera inaceptable que tres aerogeneradores se contemplen en una ubicación cercana a inmuebles con uso residencial y sobrepasar los límites legales de ruido nocturno; la cercanía de dos aerogeneradores a un conjunto de cabañas pasiegas incluidas en el Catálogo de los 100 Paisajes Culturales de España, y la falta de previsión de incluir la evaluación de su plan de evacuación junto al resto de proyectos de parques eólicos que proyecten compartir infraestructuras de evacuación en toda la región.

En lo que se refiere al Parque Ventura, promovido por la empresa Tesera Energía 8 y previsto para su instalación en los municipios burgaleses de Valle de Losa, Junta de Traslaloma, Merindad de Montija y Espinosa de los Monteros y en el municipio cántabro de Villaescusa, la Consejería de Fomento también ha emitido un informe desfavorable, al entender que el proyecto, con una potencia instalada de 57,2 megavatios distribuidos en once aerogeneradores, presenta graves deficiencias desde el punto de vista medioambiental.