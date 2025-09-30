El fútbol cántabro llora la muerte del portero del Colindres, decreta luto y minutos de silencio en los partidos

El fútbol cántabro llora la muerte del portero del Club Deportivo Colindres, Raúl Ramírez, de 19 años, este lunes en el Hospital Valdecilla, donde se encontraba en estado crítico tras sufrir un golpe fortuito contra un adversario el pasado sábado, durante el partido frente al Revilla.

La Real Federación Cántabra de Fútbol ha decretado tres días de luto oficial y ha anunciado que se guardará un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana.

La RFCF ha trasladado, en nombre de todo este deporte en la región, su más sentido pésame a familiares y amigos de Ramírez y también al club de Colindres, en un mensaje en la red social X tras comunicar que el guardameta estaba en estado de muerte cerebral.

Se marcha demasiado pronto

Al trascender la noticia, numerosos clubes de la región se han sumado al "profundo dolor" y han lamentado la pérdida de un compañero que "se marcha demasiado pronto", como apunta el Vimenor. "Hoy el mundo del fútbol llora tu pérdida", expresa por su parte la Gimnástica.

Mientras, el Real Racing Club se une al dolor de todo el fútbol cántabro y ha trasladado su más sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros "por esta irreparable pérdida". Además, ha anunciado que se guardará un minuto de silencio en memoria del joven deportista antes del partido de LaLiga Hypermotion que el primer equipo verdiblanco disputará ante el Málaga CF en los Campos de Sport este domingo, 5 de octubre, a las 18.30 horas.

También han traslado sus condolencias equipos de fuera de Cantabria, así como la Real Federación Española de Fútbol, que ha expresado todo su "apoyo y ánimo" a esta disciplina deportiva en la región y ha considerado que "nadie debería irse tan pronto".

Desde otros ámbitos, el Gobierno de Cantabria también se ha sumado al dolor por esta "terrible pérdida" y ha traslado su "profundo pesar" a la familia, amigos, compañeros del equipo y a toda la comunidad del fútbol de la comunidad autónoma.