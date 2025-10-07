La Fundación Diagrama dejará el servicio con menores no acompañados por no ser "rentable"

Comisiones Obreras de Cantabria ha alertado de que la Fundación Diagrama ha anunciado ya a sus trabajadores que dejará de prestar servicio a los centros de menores no acompañados al considerar que esta tarea no les sale "rentable" desde el punto de vista económico.

Lo ha alertado así la Federación de Enseñanza del sindicato este lunes en un comunicado en el que exige al Gobierno regional que se comprometa a gestionar esta prestación de manera directa -a través del ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales)- en el caso de que la entidad "cumpla con su amenaza" y decida no seguir haciéndolo como hasta ahora, al tratarse de un servicio "esencial y público, fundamental para la sociedad".

CCOO ha indicado que han pedido "en reiteradas ocasiones" una reunión con la dirección del ICASS y con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad "para abordar la problemática que existe en el sector y los colapsos y abandonos que están a la orden del día por las propias dinámicas creadas en estas empresas", según ha señalado Pilar Sánchez, responsable del área en la Federación de Enseñanza del sindicato.

Finalmente, el sindicato ha aseverado que "está y seguirá luchando porque las personas menores que usan estos espacios reciban la mejor asistencia posible", así como para defender el derecho de los empleados afectados a "mantener sus puestos de trabajo sin obligarles a un desplazamiento geográfico".

ICASS garantiza la continuidad de la atención

La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce, ha confirmado este lunes que la Administración autonómica mantendrá la atención integral a menores extranjeros no acompañados, a pesar de que la Fundación Diagrama ha comunicado su intención de no continuar con los conciertos actuales, tal como alertó esta mañana CCOO.

En un audio facilitado a los medios, Arce ha trasladado un "mensaje de tranquilidad y absoluta garantía" sobre la continuidad del servicio, destacando que "la ley establece que, aunque una entidad decida no renovar su concierto, debe mantener la prestación del servicio durante un año más desde la fecha de finalización".

La responsable del ICASS ha explicado que este marco legal "nos permite disponer del tiempo suficiente para organizar el servicio de guarda de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno de Cantabria y garantizar que la atención se siga prestando en condiciones adecuadas y sin interrupciones".

La Fundación Diagrama ha gestionado este servicio en Cantabria desde 2012 y "lo ha hecho durante todos estos años gracias a la profesionalidad y dedicación de su personal de forma satisfactoria y con un alto nivel de profesionalidad", según ha subrayado Arce.

Finalmente, la directora del ICASS ha enfatizado que "el bienestar y la protección de los menores es una prioridad absoluta para el Gobierno de Cantabria" y ha garantizado que actuarán "con la máxima responsabilidad y coordinación para garantizar que sigan recibiendo la atención y acompañamiento que necesitan".