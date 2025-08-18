El fuego entra en Cantabria por Camaleño y de forma "leve

El Gobierno de Cantabria ha informado que el fuego de los incendios limítrofes de Castilla y León y Asturias ha alcanzado territorio cántabro por el municipio de Camaleño.

Según ha señalado, las llamas han penetrado en la comunidad autónoma este domingo a las 18.11 horas y de forma "leve", dado que ya se venía trabajando con "intensidad" en ese foco, a través de los puertos de Salvorón, ubicados en dicho municipio, ha afirmado.

Un operativo formado por unas 70 personas entre bomberos forestales y agentes el Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural, técnicos de la Consejería de Presidencia y miembros de Cruz Roja se han incorporado al operativo en la zona y en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que el Ejecutivo ha ubicado este domingo en Vega de Liébana para llevar a cabo las labores de extinción y prevención.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha indicado que gracias a las labores de prevención que los técnicos del Gobierno cántabro llevan realizando desde ayer en la zona "se ha podido controlar el fuego".

También ha comunicado que ya ha recibido del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) la autorización positiva para que los medios aéreos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplacen a la zona por lo que el Gobierno de Cantabria elevó hoy a situación 2 el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) .

El Ejecutivo cántabro ha señalado que aun no se ha confirmado por parte del Ministerio cuándo llegarán los medios aéreos, aunque los medios de los que dispone el Gobierno seguirán trabajando para que el fuego no se adentre en territorio de la comunidad, ha asegurado.