Finaliza sin acuerdo la novena reunión entre los docentes y el Gobierno

Finaliza sin acuerdo la novena reunión entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación sobre la adecuación salarial. Los representanes sindicales rechazan que la subida salarial esté condicionada a la aprobación de los Presupuestos regionales y desde la Consejería, su titular, Sergio Silva, sostiene que "es un ejercicio de realismo decir que para poder implementar una subida de este calibre necesitamos contar con los recursos necesarios". En la propuesta enviada por Educación a la Junta se incluían cuatro mejoras, todas condicionadas a que se desconvocase la huelga, y relativas a reducir el número de horas de formación necesarias para cobrar el primer sexenio, a 150 , y adelantar el cobro del primer sexenio a septiembre del 2026 .

En la propuesta de la Junta además se pedía una redistribución de la cantidad de los sexenios (complemento de formación), para incrementar en 25 euros, y elevar a 150, la cuantía del primero, el que se cobra tras seis años quienes tengan las horas de formación exigidas. Según los sindicatos, el 50 por ciento de la mejora de los sexenios que plantea la Consejería, es para el último de ellos y al que acceden, por tanto, menos docentes.

La reunión entre la Consejería y la Junta para abordar la adecuación salarial se ha iniciado sobre las 12.15 horas en el antiguo colegio Simón Cabarga de Santander -sede habitual de estas reuniones de negociación- si bien se ha visto interrumpida a los pocos minutos de arrancar para un receso. Y es que ha sido al inicio de la reunión cuando el consejero, Sergio Silva (PP), ha comunicado a los sindicatos que no podía aceptar algunos aspectos de la última propuesta que le habían remitido. Tras ello, la Junta ha pedido un receso para estudiar la oferta que le había remitido esta mañana a las 8.00 horas la Consejería de Educación, y que ya se la había adelantado en una carta remitida el viernes pasado. Tras el receso e incorporación de nuevo a la reunión, esta ha terminado sin acuerdo.

En declaraciones a los medios el consejero de Educación, Sergio Silva, ha informado que además de dos convocatorias de huelga para los días 11 y 12 de septiembre, este jueves se ha registrado una convocatoria para una manifestación el lunes, 8 de septiembre, fecha del inicio del curso escolar.

El pasado 8 de agosto la Junta anunció que el curso arrancará con varias jornadas de huelga en septiembre y octubre si, previamente, sindicatos y Consejería no alcanzan un acuerdo de adecuación salarial para los docentes. Concretamente, anunció dos días de huelga al inicio del curso en cada etapa educativa además de otros cinco días en octubre.

De este modo, si no se alcanza un acuerdo antes del arranque del curso, habrá huelga los días 8 y 9 de septiembre en los colegios; 11 y 12 en los institutos; 17 y 18 en los centros educativos de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño, y 7 y 8 de octubre en escuelas de idiomas. Incluso, si aún así no hay acuerdo, la Junta está dispuesta a "paralizar el sistema educativo" toda la semana del 20 al 24 de octubre, previa a la presentación de los Presupuestos autonómicos de 2026 en el Parlamento regional.