La Feria de Vehículos de Ocasión de Torrelavega reunirá más de 600 vehículos de 50 marcas

La 'Feria de Vehículos de Ocasión de Cantabria', que se celebrará en el exterior del Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega del 3 al 5 de octubre, reunirá a más de 600 vehículos de medio centenar de marcas comerciales y más de 50 profesionales estarán a disposición de los clientes.

La feria, organizada por la Asociación Empresarial de Concesionarios Oficiales de Vehículos de Cantabria (ASECOVE), se ha presentado este lunes en rueda de prensa por su presidenta, Natalia de los Arcos, acompañada por la concejal de Ferias y Mercados, Cristina García Viñas.

De los Arcos ha explicado que quien acuda este fin de semana a la feria podrá encontrar "vehículos de todo tipo para todo tipo de cliente y para todo tipo de perfil". Así, habrá vehículos de menos de un año, de más de diez años, con pocos y "muchos" kilómetros, de combustión, diésel, gasolina, eléctricos, híbridos, etcétera.

"Va a ser la mayor exposición de vehículos de ocasión que se hace en Cantabria, una muestra de lo que realmente hay en el sector, con unas oportunidades que no tenemos a lo largo del año", ha destacado.

También, que esta exposición "está cogiendo cierto renombre en el norte de España" por el volumen de vehículos y "por la manera en la que estamos trabajando".

Respecto a la importancia que tiene esta Feria para ASECOVE, ha indicado que desde el sector esperan que sea un "revulsivo" que permita acercar los datos de Cantabria al resto de España. Y es que "el mercado de vehículos de ocasión está creciendo con menos fuerza que lo está haciendo en otras provincias", ha reconocido.

Por su parte, la concejala ha afirmado que se trata de un evento que "reafirma Torrelavega como un espacio idóneo para albergar eventos feriales, dinamiza la ciudad y pone en valor nuestra situación estratégica como epicentro de la actividad comercial y ferial en la región".