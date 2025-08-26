Una familia se cuela en el recinto de lobos del Parque de Cabárceno

Tres personas, al parecer integrantes de una familia, que visitaron recientemente el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria, se adentraron en el recinto de los lobos, al colarse primero por una valla de madera -que es un elemento disuasorio ante posibles accesos al espacio- y subirse después, una vez dentro, a un risco para observar desde allí a los cánidos.

Los hechos, que suponen una infracción de las normas de la instalación turística, en la que conviven en semilibertad ejemplares de un centenar de especies animales de los cinco continentes, fueron grabados por otro visitante (el creador de contenido Xtrauss) y difundidos en redes sociales, este pasado domingo.

Cantur va a entregar el vídeo, subido a Tik Tok, a la Guardia Civil para tratar de identificar a quienes se colaron en el recinto de los lobos e interponer la correspondiente denuncia, han confirmado a Europa Press fuentes de la sociedad, dependiente de la Consejería de Turismo.

Además, han aprovechado lo ocurrido, y avanzado por 'El Diario Montañés', para mostrar su "condena absoluta" ante actitudes "incívicas y temerarias", con las que el visitante que se adentró en primer lugar en esta zona de prohibido acceso para el público se puso en peligro a sí mismo y a su familia, pues iba acompañado de otra persona y de un menor, además de a los propios animales.

Desde Cantur señalan a esta agencia que estos turistas se han "saltando las normas" toda vez que no se puede entrar en los espacios habilitados para la fauna, que están debidamente delimitados y existen carteles informativos además, a lo que se suma la seguridad y vigilancia que hay por todo el parque.

Asimismo, recuerdan que hay miradores "estratégicos y seguros" a lo largo y ancho del recinto para poder observar adecuadamente a los animales que alberga Cabárceno.