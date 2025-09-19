La falta de tiempo en consulta, principal barrera para diagnosticar pronto el Alzheimer en Cantabria

La falta de tiempo en consulta, la "escasa coordinación" entre niveles asistenciales y de recursos materiales, así como de formación especializada son algunas de las principales barreras para el diagnóstico temprano y preciso de la Enfermedad de Alzheimer en Cantabria, tal y como se recoge en dos proyectos presentados por Lilly, denominados 'mapEA' y 'Alma-Care', en los que han participado más de 140 expertos de diferentes especialidades de toda España, nueve de ellos, cántabros.

En Cantabria, la falta de tiempo en consulta y de conocimiento de los profesionales sanitarios sobre la patología es la principal barrera para el diagnóstico temprano y de precisión de la enfermedad de Alzheimer, según el 86% de los expertos consultados en el proyecto mapEA, ha informado Lilly.

A esta situación se suma la ausencia de guías o protocolos (71%) y la reticencia de pacientes y familiares y los problemas en la capacidad del sistema (57%). Y, aunque el 60% de los especialistas señala que no existe un protocolo de derivación desde Atención Primaria hacia Neurología o Geriatría, el conocimiento de los que sí hay es alto. Por otro lado, el 86% cree que la información que reciben los pacientes en fases iniciales es insuficiente, y la totalidad coincide en que el soporte para la planificación de decisiones anticipada es claramente mejorable.

Valoración de la Asociación

Se calcula que cerca de 8.000 cántabros conviven con esta enfermedad. Casi un 2 % de la población de Cantabria, esto eso casi 12.000 personas, tiene alguna patología neurodegenerativa. El mayor número de casos corresponde a las demencias, incluida la enfermedad de Alzheimer.