Fallece el excampeón del mundo de boxeo cántabro 'Uco' Lastra

El excampeón del mundo de boxeo Cecilio 'Uco' Lastra ha fallecido en la mañana de este martes a los 74 años en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, donde se encontraba ingresado, según ha informado la familia del púgil a Europa Press.

Vecino de Cueto (aunque nació en Monte el 12 de agosto de 1954), es el único boxeador de la comunidad que se ha alzado con el máximo título internacional de esta disciplina, otorgado por la Asociación Mundial de Boxeo.

El santanderino se convirtió en campeón del mundo de la categoría peso pluma en 1977, cuando derrotó en 15 asaltos al panameño Rafael Ortega en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega. Ese año compartió el título de 'Mejor Deportissta Santanderino' con el golfista Severiano Ballesteros.

Fue en esa década de los 70 cuando alcanzó su fama y cosechó los primeros éxitos de una carrera que se saldó con dos campeonatos de España y un récord de 39 victorias (24 de ellas por nocaut), 13 derrotas y 2 empates, en un total de 54 combates.

Actualmente cuenta con una estrella en el paseo de la fama de Santander, situado en el barrio de Tetuán. Asimismo, la capital cántabra cuenta con un pabellón en Cueto.

Gobierno y Ayuntamiento lamentan el fallecimiento

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander han lamentado este martes el fallecimiento de Uco Lastra, excampeón del mundo de boxeo, "una dolorosa pérdida para el deporte cántabro".

La presidenta del Ejecutivo, María José Sáenz de Buruaga, lo ha definido como "uno de los primeros embajadores en llevar el nombre de Santander y Cantabria por todo el planeta". Buruaga, a través de sus redes sociales, ha asegurado que el santanderino "deja una huella imborrable" y ha definido su figura como la de "un ejemplo de sacrificio y superación".

Además, el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, han trasladado sus condolencias a la familia del deportista de Cueto.

Por un lado, Martínez Abad ha destacado que este "excepcional deportista" llevó "el nombre de su tierra por todo el mundo". Por el otro, Igual ha señalado que "hoy el pueblo de Cueto y la ciudad de Santander llora a uno de los suyos, un vecino muy querido y una personalidad inolvidable que siempre ha sido motivo de orgullo para ellos".

El consejero ha recalcado que "Uco era un orgulloso vecino de Cueto" que acumuló "una excepcional trayectoria deportiva en tiempos más complicados que los actuales", cuando fue "reconocido entre los mejores en este deporte tanto en España como en el resto del mundo. Todo un ejemplo de entrega y sacrificio que debe inspirar a los jóvenes deportistas", ha subrayado.

Asimismo, Martínez Abad ha rememorado el título de campeón mundial cosechado por Lastra en "aquella inolvidable" velada celebrada en la Feria de Ganados de Torrelavega, en un combate contra el panameño Rafael 'Brujo' Ortega, un 17 de diciembre de 1977, cuando "hizo vibrar a miles de cántabros que querían acompañar a su deportista en esta hazaña ya marcada en la historia del deporte cántabro, español y mundial", ha finalizado Martínez Abad.

Mientras tanto, la alcaldesa ha reseñado sus méritos deportivos en el mundo del boxeo, no solo el Campeonato del Mundo de peso pluma de 1977, sino también los Campeonatos de España de los años 1977, 1979 y 1980. Además, ha recordado los homenajes que le ha rendido la ciudad y su "arraigo" a Santander, donde el polideportivo de Cueto lleva su nombre y el Paseo de la Fama de Tetuán le reconoce con una estrella.

Igual ha asegurado que "para tener éxito en el deporte hace falta gente que apoye en los buenos momentos, pero también que esté y levante a la persona en los malos", y eso, ha señalado, "a Uco Lastra nunca le faltó".

Finalmente, ha detallado que sus logros forman parte de la historia del deporte de Santander y Cantabria y tienen también su reflejo en el Museo del Deporte santanderino, en el que puede verse un par de guantes del exboxeador.