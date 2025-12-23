Extinguido el incendio declarado en un depósito de aceite de Ferroatlántica

LEER MÁS Se incendia un depósito con 30.000 litros de aceite de Ferroatlántica

A las 00.40 horas de la noche el operativo desplazado en la tarde de ayer a Ferroatlántica (Boo de Guarnizo) consiguió extinguir el incendio declarado en un depósito con 30.000 litros de aceite refrigerante de un transformador de la factoría. El Gobierno, a través de la consejería de Presidencia, mantiene activada la situación 1 del PLATERCANT hasta que, en el día de hoy, se realicen las revisiones oportunas a la instalación.

El depósito se encuentra confinado en el interior de una nave, hasta la que el Centro de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo movilizó dotaciones de bomberos de Camargo, Santander, Torrelavega y del parque autonómico de Los Corrales de Buelna. Se desplazó también al lugar a 061, Cruz Roja, Guardia Civil, servicio de drones del propio Gobierno y técnicos de la dirección general de Protección Civil, que dirigieron el Puesto de Mando Avanzado (PMA) montado en la factoría para coordinar las actuaciones a desarrollar y los recursos necesarios en la intervención.

Tras el aviso al 112 a las 19.00 horas y la movilización de un amplio dispositivo, las cuatro dotaciones de bomberos intervinientes consiguieron bajada la carga de fuego para, posteriormente, cubrir el depósito con espuma, acabando con las llamas y la carga de calor. En la jornada de hoy se realizarán revisiones preventivas en la instalación afectada.