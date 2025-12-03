Estas son las aperturas comerciales en domingos y festivos en Cantabria durante 2026

LEER MÁS Este es el calendario laboral de Cantabria para 2026

El Boletín Oficial de Cantabria publica hoy la resolución por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante 2026.

Las aperturas tendrán lugar en:

El 4 de enero (domingo).

El 2 de abril, Jueves Santo.

El 19 y 26 de julio, rebajas.

El 15 y 23 de agosto.

El 11 de octubre.

El 29 de noviembre, con motivo del Black Friday.

El 7 y 27 de diciembre.

Cambios respecto a los inicialmente planteado

En la propuesta inicial del Ejecutivo se proponía la apertura el lunes 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional. En diciembre había planteado tres aperturas y en lo publicado finalmente se ha eliminado la propuesta del 20 de diciembre.

Además, en agosto, añade el domingo 23, que no estaba incluido en la propuesta inicial que el ejecutivo cántabro había propuesto a los sindicatos y patronal.