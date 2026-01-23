Estafa 18.000 euros a una empresa cántabra por unos percebes que no entregó

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Santander de 27 años como presunto autor de un delito de estafa, al haber cobrado casi 18.000 euros a una empresa cántabra por la venta de percebes franceses que no llegaron a entregarse.

A finales del pasado mes de diciembre, la Guardia Civil inició una investigación por un presunto fraude en la compraventa de una importante cantidad de percebes, sufrido por una empresa de la comunidad dedicada a la comercialización de productos del mar.

A través de una persona que resultó ser un falso mediador, la sociedad había realizado los trámites para la compra de los percebes, que el investigado decía que se habían pescado en Francia y que procedían de una empresa del mencionado país.

Así, abonó un primer pedido por casi 10.000 euros y el implicado remitió imágenes de la factura y de los percebes del pedido. A la vez, envió otras imágenes y planteó la posibilidad de adquirir un segundo pedido por cerca de 8.000 euros, que la empresa cántabra aceptó y por el que realizó un nuevo pago.

Mientras esperaban la llegada de los productos que había comprado, el supuesto mediador contactó nuevamente con la empresa ofreciendo en esta ocasión más producto por un valor aproximado de 14.000 euros. Sin embargo, rechazó la oferta porque no había recibido los primeros encargos.

Como los percebes no llegaban y tampoco lograron que este individuo les devolviera el dinero que habían pagado, trasladaron los hechos a la Guardia Civil de Camargo, que se encargó de la investigación.

Los agentes averiguaron la identidad del presunto mediador y lo localizaron. Esta semana se han instruido diligencias contra él en calidad de investigado por un supuesto delito de estafa.