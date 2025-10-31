Entra en servicio hoy la segunda vía del tramo Muriedas-Santander de la línea a Reinosa

La segunda vía del tramo Muriedas-Santander de la línea ferroviaria hacia Palencia entra en servicio este viernes, 31 de octubre, después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible haya culminado los trabajos en este trazado, de 6 kilómetros de longitud y que han supuesto una inversión de 38,8 millones de euros (IVA incluido).

El proyecto, ejecutado por Adif, permitirá "incrementar la capacidad, fiabilidad y operatividad" de la infraestructura en un tramo "clave" de la línea C1 Santander-Reinosa.

Y es que esta duplicación de la vía y sus instalaciones asociadas (electrificación y señalización) beneficia no solo a los servicios de proximidad, sino también a los trenes que unen la capital cántabra con la Meseta, tanto de viajeros como de mercancías.

Además, se verá completada con la duplicación de otros 10 kilómetros de vía entre Renedo y Guarnizo, en la que se continúa trabajando con la movilización de otros 58,6 millones de euros.

La duplicación del tramo Santander-Muriedas es una actuación destacada del Plan de Cercanías de Cantabria, que cuenta con una inyección global de 1.599 millones de euros para aumentar la capacidad de la red e incrementar la frecuencia de trenes.

Los trabajos en este trazado han consistido en montar una segunda vía y con su ejecución se ha superado el reto técnico de ingeniería que presentaban los terrenos de la zona, con una elevada humedad.

Asimismo, se han instalado 14 desvíos y se ha dotado a la vía de electrificación y de sistemas de señalización y comunicaciones, nuevos y de última tecnología, que permiten la circulación por la misma en ambos sentidos, así como la gestión del tráfico en remoto y tiempo real.

Además, los apeaderos de Valdecilla y Nueva Montaña estrenan nuevas instalaciones y dotaciones que mejoran el espacio para los viajeros y su accesibilidad.

Tras la puesta en servicio de la segunda vía entre Muriedas y Santander, y una vez se complete la duplicación del tramo Renedo-Guarnizo, el trayecto Torrelavega-Santander pasará a tener doble vía en la mitad de su recorrido.