Encierros docentes y una protesta rodeando la sede de la consejería: así comienza el curso en los institutos de Cantabria

Concentraciones, encierros en institutos y una protesta rodeando la sede de la consejería de Educación en Santander serán algunos de los actos con los que comenzará mañana el curso en la etapa de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Cantabria.

La Junta de Personal Docente sigue con sus jornadas de huelga para pedir la adecuación salarial de maestros y profesores. Mañana jueves y pasado viernes están llamados a secundar los paros más de 4.000 profesores.

Encierros y concentraciones

Los encierros van a tener lugar en tres centros:

IES Valle del Saja en Cabezón de la Sal.

IES Nueve Valles de Puente San Miguel.

IES Vega da Toranzo en Alceda.

Además, la Junta de Personal Docente ha convocado movilizaciones para el jueves, 11 de septiembre, a partir de las 12:00h en varios puntos de Cantabria.

Castro Urdiales en la Plaza del Ayuntamiento.

Laredo en el Antiguo ayuntamiento.

Santander en el Río de la Pila, donde rodearán la sede de la Consejería de Educación.

Cabezón de la Sal en la Plaza de la Paz.

Además, a las 18:00 horas, los sindicatos docentes han convocado una manifestación en la Plaza Mayor de Torrelavega.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos serán los habituales con la presencia del equipo directivo y un número determinado de docentes en función del número de alumnos de cada centro. Además, incluyen a los tutores de Educación Especial.