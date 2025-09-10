Concentraciones en distintos puntos de la comunidad

Encierros docentes y una protesta rodeando la sede de la consejería: así comienza el curso en los institutos de Cantabria

La Junta de Personal Docente hace un llamamiento a la huelga y a la movilización para seguir pidiendo la adecuación salarial docente

Comienza el curso escolar en Cantabria marcado por la huelga docente

Alicia Real

Santander |

Concentraciones, encierros en institutos y una protesta rodeando la sede de la consejería de Educación en Santander serán algunos de los actos con los que comenzará mañana el curso en la etapa de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Cantabria.

La Junta de Personal Docente sigue con sus jornadas de huelga para pedir la adecuación salarial de maestros y profesores. Mañana jueves y pasado viernes están llamados a secundar los paros más de 4.000 profesores.

Encierros y concentraciones

Los encierros van a tener lugar en tres centros:

  • IES Valle del Saja en Cabezón de la Sal.
  • IES Nueve Valles de Puente San Miguel.
  • IES Vega da Toranzo en Alceda.

Además, la Junta de Personal Docente ha convocado movilizaciones para el jueves, 11 de septiembre, a partir de las 12:00h en varios puntos de Cantabria.

  • Castro Urdiales en la Plaza del Ayuntamiento.
  • Laredo en el Antiguo ayuntamiento.
  • Santander en el Río de la Pila, donde rodearán la sede de la Consejería de Educación.
  • Cabezón de la Sal en la Plaza de la Paz.

Además, a las 18:00 horas, los sindicatos docentes han convocado una manifestación en la Plaza Mayor de Torrelavega.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos serán los habituales con la presencia del equipo directivo y un número determinado de docentes en función del número de alumnos de cada centro. Además, incluyen a los tutores de Educación Especial.

