Encierros docentes y una protesta rodeando la sede de la consejería: así comienza el curso en los institutos de Cantabria

Concentraciones, encierros en institutos y una protesta rodeando la sede de la consejería de Educación en Santander serán algunos de los actos con los que comenzará mañana el curso en la etapa de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Cantabria.
La Junta de Personal Docente sigue con sus jornadas de huelga para pedir la adecuación salarial de maestros y profesores. Mañana jueves y pasado viernes están llamados a secundar los paros más de 4.000 profesores.
Encierros y concentraciones
Los encierros van a tener lugar en tres centros:
- IES Valle del Saja en Cabezón de la Sal.
- IES Nueve Valles de Puente San Miguel.
- IES Vega da Toranzo en Alceda.
Además, la Junta de Personal Docente ha convocado movilizaciones para el jueves, 11 de septiembre, a partir de las 12:00h en varios puntos de Cantabria.
- Castro Urdiales en la Plaza del Ayuntamiento.
- Laredo en el Antiguo ayuntamiento.
- Santander en el Río de la Pila, donde rodearán la sede de la Consejería de Educación.
- Cabezón de la Sal en la Plaza de la Paz.
Además, a las 18:00 horas, los sindicatos docentes han convocado una manifestación en la Plaza Mayor de Torrelavega.
Servicios mínimos
Los servicios mínimos serán los habituales con la presencia del equipo directivo y un número determinado de docentes en función del número de alumnos de cada centro. Además, incluyen a los tutores de Educación Especial.