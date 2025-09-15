Emitido informe ambiental desfavorable al proyecto eólico Corus

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha formulado declaración de impacto ambiental desfavorable a la realización del proyecto eólico Corus, al haber identificado la posibilidad de impactos negativos "significativos" sobre el medio ambiente para los que las medidas propuestas por la promotora -Global Vidulante- no presentan garantía suficiente de su adecuada prevención, corrección o compensación.

El proyecto, que contemplaba la construcción de un parque eólico de 66 megavatios y diez aerogeneradores de 112 metros de altura en los términos municipales de Ampuero, Guriezo, Liendo, Limpias, Rasines, Ruesga, Voto y Solórzano, ya contaba con el informe desfavorable del Gobierno de Cantabria.

Y es que tanto la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de Cantabria como el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Vizcaya y la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria hicieron referencia a la cercanía de este proyecto al proyecto parque eólico Maya y su infraestructura de evacuación, ubicado en los términos municipales de Guriezo y Uriezo y Castro Urdiales (Cantabria), y Sopuerta, Galdames, Muskiz y Abanto Ciervana (Vizcaya), que cuenta con declaración de impacto ambiental desfavorable por afecciones al medio ambiente, en particular sobre aves y quirópteros.

Del análisis de la documentación, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio concluye que no es posible descartar que el proyecto produzca impactos ambientales negativos y significativos sobre las poblaciones de fauna, la vegetación, los hábitats de interés comunitario, los montes de utilidad pública, los espacios protegidos de la Red Natura 2000, el paisaje y el patrimonio cultural.

Según señala el texto, consultado por Europa Press, estas afecciones se verían magnificadas por los efectos sinérgicos y/o acumulativos del conjunto de proyectos en la zona, especialmente por el proyecto del parque eólico Piruquito con el que comparte infraestructuras de evacuación.

La presente declaración de impacto ambiental, publicada este sábado, 13 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no es objeto de recurso, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.