Los Emboques de Oro 2025 recaen en Odette Álvarez, José Manuel Conde, Francisco González Redondo y Fernando Mirapeix

La diseñadora Odette Álvarez, el expresidente de la Casa de Cantabria en Madrid José Manuel Conde; el doctor en Matemáticas y Filosofía y profesor de la Universidad Complutense de Madrid Francisco A. González Redondo, y el presidente de la Federación Cántabra de Vela, Fernando Mirapeix, han recibido los premios Emboques de Oro 2025, reconocimientos que otorga la Casa de Cantabria en Madrid desde 1982 a los cántabros que destacan por "su relevancia profesional y su aportación al fortalecimiento de la marca Cantabria".

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, han asistido esta pasada noche a la entrega de estos galardones, un acto al que también han acudido el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, así como las directoras generales de Administración Local y Casas de Cantabria, Marta González Liébana, y de Turismo, María Saiz Villar.

En el acto celebrado en la capital cántabra, además, se han nombrado a los Socios de Honor de la Casa de Cantabria de Madrid, un reconocimiento dirigido a instituciones públicas que destacan por su trayectoria y cuyas actividades repercuten en beneficio de la comunidad autónoma. En esta edición, han recibido este reconocimiento la Asociación de Turismo Rural de Cantabria y la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria.

Desde el año 1982, la Casa de Cantabria en Madrid está entregado estos premios, que hacen referencia a uno de los elementos característicos del bolo palma y representan ese pequeño bolo, que se coloca junto a los otros nueve, que determina el tiro y que cuando se logra abatir se convierte en la jugada más valiosa en el deporte autóctono de Cantabria.

Abrió esta nómina de galardonados el futbolista Paco Gento (1982) y desde entonces lo han recibido personalidades de la cultura y el arte como Peridis (1983), 'Tonetti' (1985) Mario Camus (1988), José Hierro (1991), Manuel Gutiérrez Aragón (2000), Juan Carlos Calderón (2002), Gloria Torner (2003), Soledad Lorenzo (2016) y José Ramón Sánchez (2023), entre otros; del ámbito académico como Joaquín González Echegaray (2010), Eduardo García de Enterría (1997), José Luis García Delgado (2002), Guillermo de la Dehesa (2005), José Luis Casado Soto (2008), Miguel Ángel García Guinea (2009), y Mara Dierssen (2023); deportistas, como es el caso de Severiano Ballesteros (1984), Santillana (1991), Vicente Miera (1993), Ruth Beitia (2007), Nando Yosu (2004), Diego Botín (2023), Óscar Freire (2005), Tete Rodríguez (1995) y Berta Betanzos (2019), entre otros; empresarios como Emilio Botín (1987), Manuel Abascal (1992), Ángel Losada (1990), Armando Álvarez (1991), Juan María Parés (1993), Emerito Astuy (2009), José María Lafuente (2022), además de personalidades del ámbito político, institucional (Gobierno de Cantabria, Caja Cantabria, 1996) y otros cántabros relevantes.