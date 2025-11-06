Cantabria estará hoy en aviso naranja por costeros

El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia ya que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha incrementado el nivel de riesgo previsto en la mar, decretando el aviso naranja por fenómenos costeros adversos en el litoral para la jornada del jueves.

Este nivel de riesgo estará activo entre las 15:00 y las 21:00 horas, ante la previsión de viento de componente oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), temporalmente de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8) mar adentro, y mar combinada del oeste o noreste de 5 a 6 metros.

De manera previa a la activación del aviso naranja, entre las 14:00 y las 15:00 horas, estará vigente el aviso amarillo por viento del oeste o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) y mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. Finalizado el riesgo importante, se retomará de nuevo el aviso amarillo, entre las 21:00 horas de hoy y las 03:00 horas de mañana viernes. Se espera para este periodo temporal mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Recomendaciones

Ante la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.