Educación ya está actuando en el caso de los dos menores detenidos en Torrelavega por el vídeo sexual

La Consejería de Educación ya venía actuando antes de que ayer se conociera la detención en Torrelavega de dos menores por haber participado en la grabación y difusión de un vídeo de carácter sexual en el que aparece la víctima, también menor de edad. En concreto, han sido arrestados una amiga y el novio de esta última, por filmar y divulgar imágenes mientras mantenía relaciones con el implicado.

A preguntas de la prensa sobre este hecho, el consejero de Educación, Sergio Silva, ha apelado a la "prudencia" al tratarse de un asunto con varios menores implicados, "donde además el perfil del alumnado nos exige ser especialmente cautos y donde la Consejería de Educación, y en general todo este ecosistema de protección a la infancia, ya venía actuando".

De hecho, para Silva, que los hechos hayan trascendido al conocimiento público "no ayuda, porque lo que buscamos es que haya una especie de normalización, dentro de la situación, lo más rápida posible".

El consejero ha informado que las decisiones sobre escolarización y otros aspectos que competen a su departamento "están en marcha" pero no los ha dado a conocer "por prudencia" y para que "funcionen".