Educación envía una carta a los docentes cántabros en la que dice tener "ánimo negociador" en materia de adecuación salarial

LEER MÁS El próximo curso escolar comenzará en Cantabria con varias jornadas de huelga en septiembre y octubre

La consejería de Educación envía una carta a la Junta de Personal Docente en la que dice "tener ánimo negociador" para poder llegar a una solución en materia de adecuación salarial, como avanza Diegu San Gabriel, miembro del sindicato STEC.

“Y ahora”, según explica San Gabriel en declaraciones a Onda Cero Cantabria, “nos ha llegado una carta en la que dice tener ánimo negociador, pero necesitamos pruebas. Entonces, lo mejor para negociar es sentarse el tiempo que haga falta, vernos las caras y hablar para para poder seguir avanzando en lo que todavía queda pendiente”.

Por eso, van a contestar a una carta que llegada a dos semanas del comienzo del curso para los alumnos cántabros y a una semana de que se incorporen los docentes de la comunidad. Según San Gabriel, van a “contestar como Junta de Personal esta carta” y van a invitar al consejero a “reunirnos para negociar” y a que “demuestre con hechos lo que hasta ahora se ha quedado en palabras para poder llegar a un acuerdo” en materia de adecuación salarial.

Nueva reunión, el jueves 28 de agosto

Por eso, y "con la clara voluntad de desbloquear el conflicto", la Junta de Personal ha convocado al consejero a una reunión el próximo jueves 28 de agosto a las 10:00 horas en la sede de la Consejería de Educación, "en la que presentará un documento de principio de acuerdo".

"Este texto, elaborado dentro de los márgenes económicos y temporales que maneja el propio Gobierno y en línea con anteriores adecuaciones en Cantabria, constituye una base realista y suficiente para alcanzar un acuerdo definitivo", según explica la Junta de Personal Docente en un comunicado remitido a los medios de comunicación.

"Comenzará el curso, pero no las clases"

A comienzo del mes de agosto, la Junta de Personal Docente anunciaba que el curso escolar comenzará con varias jornadas de huelga en septiembre y octubre si no hay acuerdo salarial con los docentes. La Junta de Personal Docente convoca dos días de paro en cada etapa educativa, con lo que las jornadas de paros serán:

8 y 9 de septiembre en los colegios.

en los colegios. 11 y 12 de septiembre en los institutos.

en los institutos. 17 y 18 de septiembre en los centros de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño.

en los centros de personas adultas, música y danza, artes plásticas y diseño. 7 y 8 de octubre en las escuelas oficiales de idiomas.

Incluso, si aún así no hay acuerdo, la Junta, integrada por los sindicatos ANPE, STEC, CCOO, TU y UGT, está dispuesta a "paralizar el sistema educativo" toda la semana del 20 al 24 de octubre, previa a la presentación de los Presupuestos autonómicos de 2026 en el Parlamento regional.