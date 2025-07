Docentes cántabros y consejería de Educación siguen sin llegar a un acuerdo sobre adecuación salarial

La reunión de la mesa de negociación sobre la adecuación salarial que han mantenido desde las 10.30 horas y hasta pasadas las 18.30 el consejero de Educación, Sergio Silva, y la Junta de Personal Docente ha finalizado sin acuerdo, si bien los sindicatos presentarán una contrapropuesta a la realizada esta mañana por la Administración.

La de Consejería, según su titular, supone 2.103 euros de subida anual para maestros y profesores de Secundaria, que se traduce en un sueldo 2.764 euros brutos para un maestro y 3.082 euros brutos para un profesor de Secundaria, y que representa un esfuerzo presupuestario de casi 30 millones de euros. La propuesta tiene una vigencia del 1 de septiembre del 2025 hasta el 1 de septiembre del 2028.

En declaraciones a los medios, Silva ha destacado el "gran esfuerzo" que han realizado hoy tanto sindicatos como la Consejería "por volver a hablar --la sexta reunión en lo que va de año--", sobre la subida salarial de los docentes, y también el "clima razonable, cordial, por momentos", que ha enmarcado "en una normalidad" porque una situación de desencuentro con los sindicatos no debe llevar a entender que hay "un conflicto permanente", ha dicho.

Cuatro propuestas de mejora por parte de la consejería

Silva ha explicado que en este encuentro el Gobierno "ha venido a dejar claro que no puede mejorar los 150,23 euros como propuesta general, lineal y no condicionada", lo que "no ha impedido que hayamos sido sensibles a algunas otras reivindicaciones que planteaban los sindicatos", y lo que ha llevado a realizar cuatro propuestas de mejora, fundamentalmente vinculadas a la formación de los docentes.

Así, la Consejería ha eliminado el carácter obligatorio para parte de las horas de formación necesarias para adquirir los sexenios, atendiendo a la reivindicación sindical. "Les hemos explicado que no se trata de imponer una formación, sino de que haya unas líneas estratégicas sobre las que queremos formar a los docentes. En eso estamos de acuerdo y, por lo tanto, sustituimos lo de obligatorio por líneas de trabajo estratégicas", ha explicado Silva.

La Administración también ha planteado reducir un 20% las horas de formación que exigiría para cobrar los sexenios, pasando de 250 a 200, desde un planteamiento inicial de 300.

Y también en respuesta a la demanda de la Junta, se ha "mejorado" la distribución del importe de los sexenios para hacerlos "más cuantiosos" en el primero, segundo y en el último. Además, se ha subido el primer sexenio hasta los 125 euros, como pedían los sindicatos.

Igualmente, Educación se ha comprometido a incluir en ese "hipotético acuerdo" un "compromiso" de establecer la equiparación salarial de los profesores técnicos de FP no integrados.

Contrapropuesta de la Junta

Por parte de la Junta, Diegu San Gabriel ha recalcado que, "por primera vez en todo este proceso de negociación el Gobierno se ha movido" y "ha negociado en la mesa" durante la mañana.

Sin embargo, por la tarde ha mantenido la oferta presentada hoy "y no se ha movido más", por lo que "nos hemos emplazado a hacer una contrapropuesta desde la Junta de Personal por escrito, que nos contestará en fechas próximas (la Consejería) y nos volverá a convocar para seguir negociando".

"Esperemos que se muevan con el espíritu de la mañana y no con el de la tarde, sin atender a los planteamientos que les habíamos hecho que había de margen", ha comentado.

Con todo, para San Gabriel, "lo importante de hoy" es que la Consejería ha retirado "la pretensión de dictar la formación de las y los docentes de Cantabria".

"En realidad estamos a la distancia de un tobogán en Cabarceno o un sobrecoste en las obras que llevan a cabo" ha comentado el sindicalista de STEC para establecer una comparación con "la parte que queda pendiente" de acuerdo.

"Por eso no entenderíamos que el Gobierno siga extendiendo el conflicto: esperamos que atiendan y que incrementen la adecuación, que ahora mismo todavía la propuesta es insuficiente", ha manifestado.

Sexta reunión

La de hoy ha sido la sexta reunión mantenida entre la Junta de Personal Docente y la Consejería de Educación para abordar la subida salarial del profesorado de Cantabria.

Tras cuatro horas de encuentro esta mañana, y dos recesos, se ha prolongado hasta casi las siete de la tarde, en una jornada en la que se han acercado posturas entre ambas partes, dentro de un calificado por el consejero como "diálogo responsable" dentro del límite del servicio educativo y de la realidad presupuestaria.