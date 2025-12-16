La DGT vigila el consumo de alcohol y drogas y prevé 4.000 controles en Cantabria

La Dirección General de Tráfico (DGT) desarrollará desde este lunes, 15 de diciembre, y hasta el próximo domingo, día 21, una campaña especial de vigilancia de consumo de alcohol y drogas al volante.

Se prevé la participación de hasta 180 agentes de la Guardia Civil que intensificarán los controles y realizarán más de 4.000 pruebas en estas siete jornadas.

Para ello, se establecerán diferentes puntos de control en todo tipo de carreteras de la región y a cualquier hora del día, con el objetivo de evitar que conductores que hayan consumido alcohol o drogas circulen. Y es que se trata de un factor de riesgo causante del 28 por ciento de los accidentes con víctimas mortales.

Ante esto, y con motivo de la campaña de la DGT, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado la importancia de seguir concienciando a la población sobre la necesidad de no ingerir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes antes de ponerse al volante.

Lo ha destacado así en Parbayón, durante la supervisión de uno de los controles, acompañado del jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, y el comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Jorge Giro.

Control de Drogas y Alcohol de la DGT Cantabria | Delegación del Gobierno en Cantabria

Allí, Casares ha señalado que la Jefatura Provincial de Tráfico ha invitado a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes a sumarse a esta campaña, con controles en sus respectivos cascos urbanos.

Al respecto, ha indicado que desde hace varios años la DGT trabaja con los municipios y desarrolla un plan de apoyo a las policías locales en materia de pruebas de alcohol y drogas, con cursos de formación y dotándoles de instrumentos para la realización de controles.

Según Casares, la participación de las autoridades locales en esta materia es "imprescindible" para realizar la vigilancia "lo más próxima a las zonas de consumo y evitar una mayor exposición del riesgo".

En Cantabria, las Policías Locales de Santander, Torrelavega, Camargo y El Astillero realizan controles para la detección de drogas en su casco urbano, al contar con los equipos técnicos necesarios y disponer de agentes con la formación requerida para los mismos. Y respecto a las pruebas de alcohol, los principales municipios de la región cuentan ya con equipos para llevarlas a cabo.

Cerca de 2.000 denuncias en 2024

La Delegación del Gobierno ha destacado que en 2024 se interpusieron 1.853 denuncias por alcoholemia y 1.336 por consumo de drogas al volante. A falta de que termine diciembre, los datos apuntan a un descenso en 2025, con 1.582 denuncias por alcohol y 1.201 por drogas.

Esta misma campaña se realizó el pasado año también en fechas próximas a las fiestas navideñas y durante aquella semana los agentes de la Guardia Civil y las policías locales realizaron 4.256 pruebas de alcohol, de las que 38 fueron positivas, y 142 de drogas, con 60 positivos.

En 2024, el porcentaje de conductores fallecidos con resultado positivo a alcohol y/o drogas fue del 48,2%. El 67,1% de ellos presentaban una tasa que triplicaba la permitida.

Finalmente, según la Memoria de la Fiscalía del año pasado, 637 conductores fueron condenados en Cantabria por circular con altas tasas de alcohol y /o bajo la influencia del alcohol y otras drogas.