La DGT prevé 127.000 desplazamientos para el último dispositivo especial de tráfico del verano en Cantabria

El mes de agosto está a punto de terminar y con él llega para muchos el final de las vacaciones de verano y el consiguiente regreso a casa para volver a la rutina diaria. Por este motivo, con el objetivo de que estos millones de desplazamientos se produzcan en las máximas condiciones de seguridad, la Dirección General de Tráfico pone en marcha mañana el último de los dispositivos especiales preparados para este verano.

Para él, el Organismo prevé que, desde las 15:00 de mañana viernes 29 y hasta la medianoche del domingo 31 de agosto, se produzcan en Cantabria 127.000 movimientos de largo recorrido con motivo del retorno generalizado que tendrá lugar en los próximos días.

Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con 180 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, sobre todo para controlar la circulación en la A-67 y la A-8.

En esta operación coincidirán los movimientos de retorno anteriormente citados, que serán escalonados entre los días que preceden a este fin de semana y el propio fin de semana, principalmente el domingo 31 de agosto, desde las zonas turísticas de costa y descanso hacia los grandes núcleos urbanos, con movimientos de salida que se produzcan también durante el fin de semana, principalmente hacia zonas turísticas de costa y los habituales de un fin de semana estival.

Además, durante estos días también está previsto que siga produciéndose una importante afluencia de vehículos en los principales ejes y pasos fronterizos por el retorno hacia países europeos de residencia habitual.