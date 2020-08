Detienen a un hombre que iba sin mascarilla y tenía cuatro órdenes de búsqueda e ingreso en prisión

Los agentes le interceptaron y le pidieron que se pusiera la mascarilla, a lo que alegó que no llevaba encima. Por ello, le pidieron la documentación para denunciarle y les dio un carnet de conducir que no era suyo y, al insistir, huyó, pero fue le cogieron unos metros más adelante.

Nuevamente, intentó zafarse de los efectivos, oponiendo gran resistencia, por lo que fue reducido. Una vez fue correctamente identificado comprobaron que el detenido, L.A., de 37 años, tenía cuatro órdenes de búsqueda y detención.

La primera, de búsqueda, detención y presentación, fue dictada por el Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander; la segunda, por los mismos motivos, era del Juzgado de Instrucción número 4 de la ciudad; la tercera, de búsqueda, detención e ingreso en prisión, del Juzgado de lo Penal 1 de Santander; y la cuarta y última, igual que la anterior y del mismo órgano judicial.