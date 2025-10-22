Detenidos cinco jóvenes por diez robos de 600 kilos de cobre de alumbrado en cuatro municipios cántabros

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a la detención de cinco varones de entre 19 y 22 años, así como a investigar a un sexto de 25 años, considerados presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la sustracción, transformación y posterior venta de cableado de cobre de alumbrado público.

En esta operación se esclarecen diez delitos de robos con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, en diferentes localidades de los términos municipales de El Astillero, Villaescusa, Camargo y Santa Cruz de Bezana, donde se sustrajo unos 600 kilos de cableado del alumbrado público de los citados municipios, hechos cometidos entre los meses de junio y septiembre del presente año.

Durante la investigación de la Guardia Civil de estos hechos, se pudo determinar que el modus operandi utilizado era la apertura de farolas o arquetas por donde trascurre el cableado de alumbrado, para ir realizando cortes en los cables y posterior extracción. Los cortes se realizaban a últimas horas de la tarde, para después regresar y extraer el cableado que era sustraído.

Las mismas indagaciones permitieron averiguar que en una zona boscosa de Villaescusa era donde “limpiaban” los cables, es decir, procedían a su quema para destruir el plástico y quedarse únicamente con el cobre.

Se pudo determinar que tres varones eran los que supuestamente violentaban las tapas de las farolas, apalancaban las arquetas, se apoderaban del cableado y se encargaban de su limpieza, mientras otros miembros del grupo se encargaban de la venta del cobre en centros de recuperación de residuos.

Fruto de las investigaciones el pasado mes de septiembre se realizaron tres detenciones, y el resto en el presente mes de octubre. Se pudo recuperar unos 200 metros de cable sustraído en Santa Cruz de Bezana, y en la inspección realizada en un centro de recuperación de residuos, se intervinieron unos 150 kilos de cobre de cableado.

Esta operación se suma a otro servicio realizado recientemente, en el que la Guardia Civil de Cantabria detuvo o investigado a 6 personas, por presunto robo de cableado de alumbrado público de los municipios de Cartes y Meruelo, recuperándose la mayor parte del cable que pretendían sustraer, unos 2.000 metros.