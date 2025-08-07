Detenido por no pagar cuatro repostajes en Miengo con matrículas de camiones robadas en Camargo

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 56 años y vecino de Santander por robar placas de matrículas de camiones estacionados en un polígono de Camargo y que colocaba después en su vehículo, con el que repostó hasta cuatro veces en una gasolinera de Miengo y se fue siempre sin pagar, cerca de 250 euros en total.

Ha sido arrestado como presunto autor de delitos de hurtos, falsedad documental y estafas, por la sustracción y uso indebido de las placas y por el impago de la gasolina.

La Benemérita inició la investigación al conocer que en una estación de Miengo el conductor de un mismo vehículo, pero siempre con matrícula distinta, llenó hasta en cuatro ocasiones el depósito del turismo y se fue sin pagar, ascendiendo el importe de los repostajes a unos 250 euros.

Durante las pesquisas, los agentes averiguaron que las matrículas usadas en esas operaciones procedían de cuatro camiones, y que habían sido sustraídas de los remolques cuando estaban estacionados en un polígono industrial de Camargo.

Con la información obtenida, los efectivos determinaron la identidad del conductor del vehículo de los repostajes no abonados. Fue localizado y detenido a finales del pasado mes de julio, según ha informado este jueves la Guardia Civil.