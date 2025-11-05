Detenido un hombre en Hazas de Cesto con una pistola, cocaína y dinero

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a la detención de un varón de 53 años y vecino del término municipal de Piélagos, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En el interior del vehículo en el que se encontraba esta persona, los agentes localizaron oculta un arma de fuego real, pistola del calibre 9 mm. En un cacheo al ahora detenido, se le localizaron ocultos casi 33 gramos de cocaína y 4.300 euros en metálico, en billetes de 50 euros, no descartándose que pudiera ser fruto de transacciones de sustancias estupefacientes.

El pasado 30 de octubre, dentro de los servicios preventivos de seguridad ciudadana que realiza la Guardia Civil se localizó en la localidad de Hazas de Cesto, un vehículo con una persona en su interior que les causó sospechas.

Cuando los agentes procedían a la identificación de su ocupante, el mismo reaccionó de forma extraña y nerviosa ante la presencia de los guardias civiles.

En un registro al vehículo, en el maletero y oculto en el interior de una caja, se localizó la mencionada pistola. En el registro de esta persona, se le halló en un bolsillo una bolsa con la cocaína y el dinero, procediéndose acto seguido a la detención del reseñado

Dado el origen desconocido del arma de fuego intervenida, y por si hubiera estado relacionada con algún otro hecho delictivo, la pistola es remitida al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para su análisis.