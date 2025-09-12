Detenido el hijo de la alcaldesa de Bezana por su posible participación en el ataque de la sede del PSOE de Cantabria

Fuentes de la delegación del Gobierno confirman que la policía ha detenido el hijo de la alcaldesa de Bezana por su posible participación en el ataque de la sede del PSOE del mes de abril.

Un "atentado" ocurrido en la sede socialista de Cantabria y denunciado por el partido, después de que un individuo encapuchado haya lanzado explosivos caseros dentro de botellas de plástico durante un acto sobre Memoria Democrática en el que participaba Pedro Casares.

"Un profundo dolor y una inmensa preocupación"

La primera en pronunciarse ha sido la propia alcaldesa. Carmen Pérez cree que la situación de su hijo "le causa un profundo dolor y una inmensa preocupación". Pérez sostiene que "confía en la justicia y si se demuestra su responsabilidad en el ataque, tendrá que responder y asumir las consecuencias".

Ante la presunta implicación de su hijo en los hechos ocurridos en la sede del Partido Socialista de Cantabria el pasado mes de abril, la alcaldesa de Bezana ha enviado un comunicado con los siguiente puntos: