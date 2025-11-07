Detenido in fraganti a un varón robando tuberías de cobre en un edificio de Polanco

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a la detención de un varón de 51 años y vecino de Torrelavega, como presunto autor de un delito de robo, al ser sorprendido en el interior de una edificación sustrayendo tuberías de cobre.

En el momento de llegar las patrullas de la Guardia Civil, le sorprendieron en el interior del edificio, teniendo preparadas para su traslado, más de una veintena de tuberías de cobre, cortadas tanto del exterior como del interior de la propiedad.

Además, una vez identificada la persona detenida, se pudo verificar que tenía en vigor cinco órdenes de búsqueda, detención y personación en diferentes juzgados de Torrelavega, todas ellas relacionadas con presuntos robos con fuerza.

Cómo fue detenido

La noche del pasado 4 de noviembre, patrullas de la Guardia Civil que prestaban servicio de seguridad ciudadana, tuvieron sospechas que, en un edificio en reforma del término municipal de Polanco, podía haber alguna persona en su interior, siendo interceptada cuando pretendía huir de la propiedad.

En una primera inspección al lugar, en el jardín de la edificación localizaron diferentes tuberías de cobre, superando la veintena, algunas cortadas del interior del edificio y arrojadas por una de las ventanas, y otras seccionadas de conexiones exteriores de la casa. Entre los tubos cortados se encontraron algunos con llaves de paso y conexiones de la instalación. También se le hallaron bolsas de rafia para el traslado de las tuberías y se intervinieron diferentes herramientas con las que forzaba y cortaba las mencionadas canalizaciones

De las primeras inspecciones se desprenden, que buena parte de esas tuberías pueden ser de las que dan servicio de calefacción al edificio, estando pendiente la valoración de los tubos y daños causados